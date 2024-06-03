Bozkır Kaymakamlığı tarafından mahalle muhtarlarına hizmet içi eğitim verildi.
Kaymakam Atilla Mete başkanlığında göreve başlayan 52 muhtar için seminer düzenlendi.
Seminerde, muhtarlara yetki ve sorumlulukları gibi konularda bilgi verildi.
Bozkır'da hayırseverlere plaket verildi
Bozkır Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Gökhan Bilgehan, hastaneye hizmet aracı bağışında bulunan hayırseverlere teşekkür plaketi takdim etti.
Hayırseverler Yavuz Şen ve Hakan Taşkın tarafından bağışlanan ?a?raç, hastaların hizmetine sunul?d?u.
Son Dakika › Güncel › Bozkır Kaymakamlığı, muhtarlara hizmet içi eğitim verdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?