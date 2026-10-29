Bozkır yaylalarında yörüklerin kuşburnu marmelatı ve pekmez mesaisi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bozkır yaylalarında yörüklerin kuşburnu marmelatı ve pekmez mesaisi başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozkır yaylalarında yörüklerin kuşburnu marmelatı ve pekmez mesaisi başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toroslar'daki Bozkır yaylalarında yörüklerin kuşburnu marmelatı ve keçiboynuzu pekmezi mesaisi başladı. Hayvancılıktan kalan kısıtlı zamanında kuşburnu toplayan Fatmagül Şahin, ürünleri geleneksel yöntemlerle hazırlayıp sipariş üzerine talep edenlere ulaştırıyor.

Toroslar'ın zirvelerindeki Bozkır yaylalarında yörüklerin kuşburnu marmelatı ve keçiboynuzu pekmezi mesaisi başladı.

Yaylada keçiboynuzu pekmezi ve kuşburnu marmelatı hazırlayan Fatmagül Şahin, ürünleri geleneksel yöntemlerle yapıp talep eden vatandaşlara ulaştırıyor.

Eşiyle birlikte yayla hayatının zorlu ve emek dolu mücadelesini sürdürdüklerini belirten Fatmagül Şahin, AA muhabirine, kuşburnu marmelatının çok zahmetli olduğunu söyledi.

Hayvancılıkla uğraştıkları için zamanlarının oldukça kısıtlı olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Öğle saatlerinde hayvanlarla ilgilendikten sonra kalan iki saatlik boşlukta dikenli ağaçlardan kuşburnularını tek tek topluyorum. Akşamları ise sobanın başında oturarak yaklaşık dört beş kova kuşburnunun uçlarını ve saplarını ayıklıyorum. Yıkanan meyveleri odun ateşinde pişiriyorum. Pişirilen kuşburnunun içindeki tüylerin ve kılçıkların tamamen ayrılması için birkaç aşamalı olarak ince eleklerden ve süzgeçlerden geçiriyorum. Kalan ürünü son kez ateşe koyarak marmelat kıvamına getiriyorum. Kuşburnu marmelatının yanı sıra sahil kesiminden getirdiğimiz keçiboynuzlarını da Toros Dağları'nda organik olarak kaynatıp sipariş üzerine pekmez yapıyorum."

Kaynak: AA
Kültür SanatGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti
Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı Ülke kıyamete hazırlanıyor Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı! Ülke kıyamete hazırlanıyor
16:38
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
16:21
Arda Güler’in beklediği haber sonunda geldi
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
16:16
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi İşte ilk fotoğrafı
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi! İşte ilk fotoğrafı
15:58
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
15:46
Kapadokya’da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 17:09:04. #7.12#
SON DAKİKA: Bozkır yaylalarında yörüklerin kuşburnu marmelatı ve pekmez mesaisi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android