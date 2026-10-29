Bozkır yaylalarında yörüklerin kuşburnu marmelatı ve pekmez mesaisi başladı

Toroslar'ın zirvelerindeki Bozkır yaylalarında yörüklerin kuşburnu marmelatı ve keçiboynuzu pekmezi mesaisi başladı.

Yaylada keçiboynuzu pekmezi ve kuşburnu marmelatı hazırlayan Fatmagül Şahin, ürünleri geleneksel yöntemlerle yapıp talep eden vatandaşlara ulaştırıyor.

Eşiyle birlikte yayla hayatının zorlu ve emek dolu mücadelesini sürdürdüklerini belirten Fatmagül Şahin, AA muhabirine, kuşburnu marmelatının çok zahmetli olduğunu söyledi.

Hayvancılıkla uğraştıkları için zamanlarının oldukça kısıtlı olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Öğle saatlerinde hayvanlarla ilgilendikten sonra kalan iki saatlik boşlukta dikenli ağaçlardan kuşburnularını tek tek topluyorum. Akşamları ise sobanın başında oturarak yaklaşık dört beş kova kuşburnunun uçlarını ve saplarını ayıklıyorum. Yıkanan meyveleri odun ateşinde pişiriyorum. Pişirilen kuşburnunun içindeki tüylerin ve kılçıkların tamamen ayrılması için birkaç aşamalı olarak ince eleklerden ve süzgeçlerden geçiriyorum. Kalan ürünü son kez ateşe koyarak marmelat kıvamına getiriyorum. Kuşburnu marmelatının yanı sıra sahil kesiminden getirdiğimiz keçiboynuzlarını da Toros Dağları'nda organik olarak kaynatıp sipariş üzerine pekmez yapıyorum."