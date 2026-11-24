Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde tarihi köy evleri, sonbahar renklerinin hakim olduğu ormanların arasında güzel görüntüler oluşturdu.

İlçeye bağlı İlişi köyünün Cumayanı mevkisi ve etrafındaki mahalleleri çevreleyen ormanlar, sonbaharın son günlerinde sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına teslim oldu.

Vadinin ortasından akıp giden dere yatağının böldüğü mahalleler sonbaharın güzelliklerini farklı açıdan izleme imkanı sunuyor.

Tarihi köy evlerinin hazan renkleriyle buluşması dronla görüntülendi.