Bozkurt\'ta Heyelan Yolu Kapatmış

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için ekipler çalışma yürütüyor.
Bozkurt-Keşlik grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Bölgede bulunan 5 köyün ilçeye ulaşımını sağlayan yolun açılması için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Yolun kapanmasıyla köy ve mahallelerine ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanıyor.
