Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bariyere saplanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alikurt Mahallesi yakınlarında Kerem Can'ın (52) kullandığı 03 NG 677 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere saplandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden kurtarılan Can, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Bozkurt'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?