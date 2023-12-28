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Bozova'da silahları saklayan 5 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Bozova'da silahları saklayan 5 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, ruhsatı iptal edilmiş 3 tabancanın kaybolduğu ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda, silahların kayıp başvurusunda bulunan kişilerce saklandığı tespit edildi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 6 şarjör ve 543 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Bozova\'da silahları saklayan 5 zanlı gözaltına alındı
28.12.2023 - 18:49,
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde silahları saklayıp kayıp ihbarında bulundukları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatı iptal edilmiş 3 tabancanın kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda kaybolduğu öne sürülen silahların kayıp başvurusunda bulunan kişilerce saklandığı tespit edildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatı iptal edilmiş ve kayıp başvurusunda bulunulan 3 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 6 şarjör ve 543 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Şanlıurfa, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozova'da silahları saklayan 5 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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