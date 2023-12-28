Bozova\'da silahları saklayan 5 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde silahları saklayıp kayıp ihbarında bulundukları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatı iptal edilmiş 3 tabancanın kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda kaybolduğu öne sürülen silahların kayıp başvurusunda bulunan kişilerce saklandığı tespit edildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatı iptal edilmiş ve kayıp başvurusunda bulunulan 3 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 6 şarjör ve 543 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.