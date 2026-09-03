Bozüyük Başsavcısı Işık, Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'i makamında ziyaret etti
Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Işık, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti. Görüşmede kamu kurumları arasındaki işbirliği ve çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu, Başkan Tekin ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Işık, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti.
Ziyarette, kamu kurumları arasındaki işbirliğinin yanı sıra çeşitli konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Başkan Tekin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bozüyük Başsavcısı Işık, Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'i makamında ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?