Bozüyük Belediye Başkanı Bayram Töreni Düzenledi - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı Bayram Töreni Düzenledi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Törende, bayramın barış ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.

28.03.2025 09:34
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(BİLECİK)- Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri ve İtfaiye Garajı'nda yapılan bayramlaşma törenine, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve belediye personeli katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Bakkalcıoğlu, "Mübarek ramazan ayının sonuna geldik. Allah bütün Müslümanların yardımcısı olsun ve bütün dualarını kabul etsin. Ailelerinizle beraber Ramazan Bayramı'nın size, ülkemize, memleketimize, tüm insanlara mutluluk, huzur, barış, umutla dolu bir gelecek getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramınızı kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bozüyük Belediye Başkanı Bayram Töreni Düzenledi - Son Dakika

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