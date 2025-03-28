Bozüyük Belediye Başkanı Bayram Töreni Düzenledi

Bozüyük Belediyesi
Fen İşleri ve İtfaiye
Garajı'nda yapılan bayramlaşma törenine, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve belediye personeli katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Bakkalcıoğlu, "Mübarek ramazan ayının sonuna geldik. Allah bütün Müslümanların yardımcısı olsun ve bütün dualarını kabul etsin. Ailelerinizle beraber Ramazan Bayramı'nın size, ülkemize, memleketimize, tüm insanlara mutluluk, huzur, barış, umutla dolu bir gelecek getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramınızı kutluyorum" dedi.
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