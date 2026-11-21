(BİLECİK)- Bozüyük Belediye Meclisi, 2027 yılı bütçesini "2 milyar 500 milyon TL" olarak kabul etti. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2027 Yılı Performans Programı ile gelir ve gider bütçeleri oy çokluğuyla kabul edildi.

Bozüyük Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, belediyenin 2027 yılı bütçesi 2 milyar 500 milyon TL olarak kabul edildi.

Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen 5 gündem maddesi görüşüldü.

Yoklamanın ardından 2027 Yılı Performans Programı, 2027 Yılı Belediye Gelirleri Tarifesi, 2027 Yılı Belediye Gider Bütçesi ve 2027 Yılı Belediye Gelir Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda görüşülen 2027 Yılı Bütçe Kararnamesi'nin 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 ve 13. maddeleri oy çokluğuyla; 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. maddeleri ise oy birliğiyle kabul edildi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 2 milyar 500 milyon TL olarak kabul edilen 2027 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

Bozüyük Belediye Meclisi'nin aralık ayı olağan toplantısının 4 Aralık 2026 Cuma günü saat 15.00'te yapılacağı bildirildi.