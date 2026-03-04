Bozüyük Belediye Tiyatrosu, Yeni Oyunu ile Seyirci Karşısına Çıkmaya Hazırlanıyor

(BİLECİK)- Bozüyük Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu "Şahane Düğün", 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde prömiyer yapmaya hazırlanıyor.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu, yeni oyunu "Şahane Düğün" ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Robin Hawdon tarafından kaleme alınan oyun, yanlış anlaşılmalar etrafında gelişen bir vodvil türünde sahnelenecek.

Yönetmenliğini Kıvanç Pehlivanoğlu'nun üstlendiği oyunun kadrosunda; Ayşe Vuslat Parım, İlknur Durmaz, Kıvanç Pehlivanoğlu, Ozan Karaahmet, Özgür Yamacı ve Şayan Noyan Onan yer alıyor.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde prömiyer yapacak oyun için çalışmalar Metristepe Kültür Merkezi'nde sürüyor.