Bozüyük Belediyesi BOZTRAM İstasyonlarını Temizliyor - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi BOZTRAM İstasyonlarını Temizliyor

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, BOZTRAM Nostaljik Tramvay İstasyonları'nda temizlik çalışması yapıyor. İstasyonların iç zeminleri yıkanırken, camları da temizlenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.

13.06.2024 16:57
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(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, BOZTRAM Nostaljik Tramvay İstasyonları'nda temizlik çalışması yapıyor.

Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde düzenli olarak yapılan temizlik çalışmaları kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı kapalı ve açık durakların iç zeminleri yıkanırken, durakların camları da iç ve dış cepheleri olmak üzere temizlenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.

BOZTRAM İstasyonları da Kurban Bayramı öncesinde yıkanarak temizleniyor ve daha hijyenik bir hale getiriliyor.

Kaynak: ANKA

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