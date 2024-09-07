Bozüyük Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Bozüyük Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Bozüyük Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ilk birleşimi yapıldı. Toplantıda Baharözü Mahallesi adı ile yeni bir mahalle kurulması oy birliği ile kabul edildi.

07.09.2024 10:22  Güncelleme: 10:36
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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ilk birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda Baharözü Mahallesi adı ile yeni bir mahalle kurulması oy birliği ile kabul edildi.

Bozüyük Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda "Baharözü Mahallesi' adı ile yeni bir mahalle kurulması konusu oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda Atık Transfer İstasyonu ve Çöp Döküm Sahası'nda kalan, Çarşı Mahalle 5 ada 94 parselde plan değişikliği yapılması talebi konusu ile ilgili olarak komisyon raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek onların isteklerini ve taleplerini dinledi. Muhtarlar da,Başkan Bakkalcıoğlu'na mahallelerine yapılan çalışmalar ile ilgili olarak teşekkürlerini iletti.

Bozüyük Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. birleşimi 10 Eylül 2024 Salı günü saat 15.00'te yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bozüyük Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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