Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na Ziyaret

(BİLECİK) - Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde ilçeyi temsil eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı antrenörünü, voleybolcuları ve teknik ekibini makamında ağırladı.

Takıma ve kulübe desteklerinden dolayı teşekkür eden sporcular ve kulüp yöneticileri, 1. Lig'deki ilk yıllarında güzel bir sezon geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "Desteklerinizden dolayı size ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bakkalcıoğlu da takımın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporculara, teknik heyete ve yöneticilere sezon boyunca verdikleri emek ve gösterdikleri çaba için teşekkür etti. Bakkalcıoğlu, "Bizleri gururlandıran, sezon boyunca mücadeleyi hiç bırakmayan takımımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.