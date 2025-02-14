Bozüyük Belediyesi'nden Berat Kandili'nde Lokum İkramı

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(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokum ikram etti.

Berat Kandili'nde camilere giderek ibadetlerini yapan cemaate Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından lokum ikramı yapıldı. Yatsı namazı sonrası yapılan dağıtım sırasında belediye görevlileri, vatandaşların kandilini kutlayıp, Başkan Talat Bakkalcıoğlu'nun selamlarını iletti.

İlçe genelindeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası yapılan lokum ikramı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.