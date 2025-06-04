Bozüyük Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi bakım ve düzenleme çalışmaları yaptığı ilçe mezarlığına vatandaşların ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Bozüyük Belediyesi ekiplerinin çim biçme, tırpan, fidan ve çiçek dikimi gibi yeşil alan düzenlemeleri, genel temizlik ve yollarda yapılan bordür onarımı ve asfalt yama çalışmaları ile ilçe mezarlığı temiz ve bakımlı bir görünüme kavuştu.

Diğer taraftan arife günü vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz seferler düzenlenecek. Arife günü ücretsiz minibüs seferleri saat 10.00'dan itibaren Yeşilkent Mahallesi'nden başlayarak saat 18.00'e kadar İsmet İnönü Caddesi, Saraycık Caddesi ve mezarlık hattı üzerinde devam edecek.

Ayrıca mezarlık içerisinde de yaşlı ve hastaların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ikinci bir araç daha ücretsiz olarak hizmet verecek.