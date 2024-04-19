Bozüyük Belediyesi Sinek ve Haşere İlaçlama Çalışmalarına Hız Verdi

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(BİLECİK) Bozüyük Belediyesi İlaçlama Ekipleri tarafından özellikle yaz aylarında sayıları artan sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmalarına hız verildi.

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde özellikle sivrisinek popülasyonunun yoğunlukta olduğu sulak alanlarda, mazgallarda ve kanal çevresinde ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak sürdürürken, çalışmalar ilçe genelindeki yeşil alanlarda ve ağaçların yoğun olduğu bölgelerde devam ediyor. Ekipler ayrıca park, bahçe ve yeşil alanlarda kenelere karşı da ilaçlama gerçekleştiriyor.

Bozüyüklülerin haşere ve sineklerden uzak, sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla, otomatik makinelerle ve düzenli olarak yapılan ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.