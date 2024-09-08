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Bozüyük Belediyesi ve AKUT Gençlik Doğa Kampı Son Buldu

Bozüyük Belediyesi ve AKUT Gençlik Doğa Kampı Son Buldu

Bozüyük Belediyesi ve AKUT iş birliğiyle düzenlenen Gençlik Doğa Kampı sona erdi. Kamp boyunca gençler eğlenceli etkinliklere katıldı ve çeşitli eğitimler aldı. Aileler de kampa katılarak keyifli bir gün geçirdi.

08.09.2024 10:03  Güncelleme: 10:43
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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi ve AKUT iş birliği ile düzenlenen 'Gençlik Doğa Kampı' sona erdi. Kampta düzenlenen etkinlikte gençler hem eğlendi hem öğrendi.

Bozüyük Belediyesi ve AKUT, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla Gençlik Doğa Kampı düzenledi. Kampın son gününde aileler de kamp alanına gelerek çocukları ile birlikte eğlenceli bir gün geçirdi.

Ailelere ve kamp öğrencilerine Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, eşi Merih Bakkalcıoğlu ve Belediye Meclis üyeleri eşlik etti. Kamp alanında, kamp malzemelerini teslim alan gençler, çadır kurulumu ve temel kampçılık eğitiminin ardından kendi çadırlarını kurdu. Çadırlara yerleştikten sonra kamp etkinliklerine başlayan öğrenciler 4 gün boyunca Deprem Bilinçlendirme Semineri, Akran Zorbalığı Eğitimi, Paracord Atölyesi, Zipline parkuru, doğa yürüyüşü, temel yangın eğitimi, doğada spor oyunları, drama etkinliği ve çeşitli eğlenceli etkinliklere katıldı. Belediye tarafından ailelere ve kampta bulunan gençlere yiyecek içecek ikramında bulunuldu.

Renkli görüntülere sahne olan buluşmanın ardından gençler ve aileleriyle sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, yaptığı konuşmada, aslında kampı ormanda yapmak istediklerini fakat orman yangınları nedeniyle buna izin verilmediğini belirtti. Bakkalcıoğlu, "Ama gündüzleri ormana gittiniz, yürüyüş yaptınız. Biz, siz gençlerimize böyle bir katkı verelim istedik. Sizler orta öğretimde ikinci aşamaya geçtiniz, yani ortaokuldan liseye geçtiniz. Hepinizi tebrik ediyorum" diyerek öğrencilere sertifikalarını verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bozüyük Belediyesi ve AKUT Gençlik Doğa Kampı Son Buldu - Son Dakika

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