Bozüyük Kadın Voleybol Takımı, Göztepe'ye 3-0 Mağlup Oldu

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi'nin 3'üncü haftasında grubun lideri Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelerek 3-0 mağlup oldu.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi'nin 3. haftasında grubun lideri Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi. Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçta takım, 3-0 mağlup oldu. Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 23 Ekim 2024 çarşamba günü Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu'nda saat 18.00'de Sakarya Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek.