Bozüyük Kadın Voleybol Takımı\'nın İlk Maçı

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(BİLECK)-Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nı 2024-2025 sezonunun ilk maçında yalnız bırakmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kadın Voleybol Takımı ile oynanan maçı İBB Spor, 3-1 kazandı.

Geçen sezonun ardından şampiyon olarak Türkiye Voleybol Federasyonu KFC Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü 1. ligdeki ilk maçını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cebeci Spor Kompleksi'nde oynadı. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, maç öncesinde oyunculara başarılar dileyerek, maçı VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Baş Antrenörü Giovanni Guidetti ve İBB Spor Kulüp Başkanı Fatih Keleş ile birlikte tribünden izledi. Başkan Bakkalcıoğlu maç esnasında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Eski Baş Antrenörü, şimdi Vakıfbank'ın Baş Antrenörü olan İtalyan Milli Takım Voleybol Antrenörü Giovanni Guidetti ile birlikte voleybol üzerine sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.

Takım, maçı 3-1 kaybetti. Maç sonunda sahaya inen Başkan Bakkalcıoğlu, Belediye Eğitim ve Spor Kulübü'nü verdikleri mücadele için tebrik etti.

Belediye Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sezonun 2. maçında 13 Ekim pazar günü saat 14.00'te Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu'nda İnfo Yatırım Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek.