Bozüyük Meclisi 4x4 araç alımına onay verdi, kış desteğini komisyona sevk etti

(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısında "Kış Desteği" sosyal yardım çalışması ile Kent Lokantası ücretinin güncellenmesine ilişkin teklifler komisyona sevk edildi. Toplantıda, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü için yeni 4x4 araç alınması da kabul edildi.

Bozüyük Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda altı gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne ait ekonomik ömrünü tamamlayan 4x4 aracın yerine yeni bir 4x4 pick-up kamyonet alınması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması konusu oy birliğiyle kabul edildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar ile "CANSUYU" projesinden yararlananlara, ısınma giderlerine katkı sağlamak amacıyla Aralık 2026-Nisan 2027 döneminde beş ay süreyle "Kış Desteği" adı altında sosyal yardım yapılması ve yardım miktarının belirlenmesine ilişkin teklif ile Kent Lokantası'nda sunulan tabldot yemek ücretinin maliyetler doğrultusunda güncellenmesine ilişkin teklif, oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

Gündemin 4. maddesinde yer alan "Çarşı Mahalle 261 ada 24 parselde Belediye Hizmet Alanı oluşturulması amaçlı plan değişikliği" konusu ise oy birliği ile İmar Komisyonu'na sevk edildi.

Toplantıda son olarak bir önceki toplantıda Belediye İmar Komisyonu ile Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı.