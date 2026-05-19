Bozüyük'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

(BİLECİK) - Bozüyük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanıyor.

Bozüyük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Kutlama programına, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından kutlamalar, Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu'nda devam etti. Buradaki program kapsamında günün anlam ve önemini belirten konuşma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsa Yaldız tarafından yapıldı.

ÖĞRENCİ GÖSTERİLERİ YER ALDI

Şşiirler okundu ve halk oyunları gösterileri beğeni ile izlendi. Tekvando, kick boks ve cimnastik öğrencilerinin gösterinin de yer aldığı programda Bozüyük Gençlik Merkezi üyesi gençler tarafından müzik dinletisi sunulurken programda öğrenciler tarafından hazırlanan step gösterisi de yer aldı.

Programın sonunda protokol üyeleri tarafından yıl içerisinde çeşitli spor dallarında derece alan başarılı öğrencilere ödülleri verildi. Tören, protokol üyelerinin programda görev alan öğretmen ve öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.