Bozüyük'te A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Destek Coşkusu

(BİLECİK) - Bozüyük'te, Almanya ile final maçına çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın şampiyonluk mücadelesi dev ekranda izlendi. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, 12 Dev Adam için tek yürek oldu.

Bozüyük Belediyesi, vatandaşların hep birlikte milli takıma destek verebilmesi için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran kurdu. Maç boyunca vatandaşlar tezahüratlar eşliğinde takıma yoğun bir destek verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, maçın ardından yayınladığı mesaj ile A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik ederek, "Teşekkürler çocuklar! Son saniyeye kadar mücadele ettiniz, bizlere tarifsiz bir heyecan ve gurur yaşattınız! EuroBasket 2025'i ikinci sırada tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.