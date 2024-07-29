Bozüyük'te çıkan yangın kontrol altına alındı

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi, ilçede çıkan ot ve anız yangınında yaklaşık 2 hektarlık ziraat alanı zarar görürken yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Saraycık Köyü yolu üzerindeki Küme Evleri mevkiinde çıkan yangına hızla müdahale etti. Ardından İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de sevk edildiği bölgede, yangın uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınarak, evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangına Belediye itfaiyesi 7 itfaiye personeli ve 3 araç ile müdahale ederken, Orman İşletme Müdürlüğü de ilk müdahale aracı ve 3 adet arazöz ile katıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.