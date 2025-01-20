Bozüyük\'te Çocuklar İçin \'Geçmem Gerek\' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Sanatevi tarafından yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenmeleri hem de dinlenmeleri amacıyla hazırlanan etkinlikler, "Geçmem Gerek" çocuk tiyatro oyunu ile başladı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından 7 yaş ve üzeri izleyiciler için sahnelenen oyun yoğun ilgi gördü. Salonun tamamen dolduğu ve minik tiyatroseverlerin büyük bir beğeniyle izlediği oyun, müziğin, resmin ve sanatın gücüne inanmanın önemini renkli bir dille anlatıyor. Eskişehir Şehir Tiyatroları sanatçısı Berkay Akın'ın Türkçeye çevirdiği ve yönettiği oyunda Pınar Bekaroğlu Ciotta ve Mustafa Kılıkçı rol alıyor.

Bozüyük Belediyesi sömestir etkinlikleri, Sanatevi'nde özel bireylere yönelik olarak düzenlenen "Pouring Atölyesi" ile devam edecek.