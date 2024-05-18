Bozüyük'te Polis Memurunun Dikkatiyle Yakalanan 3 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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Bozüyük'te Polis Memurunun Dikkatiyle Yakalanan 3 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Bozüyük\'te Polis Memurunun Dikkatiyle Yakalanan 3 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir polis memuru, istirahatli olduğu gün bir eve giren 3 kadından şüphelendi. Polisin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, evin önünde kapı açmada kullanılan bir aparat ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin daha önce de hırsızlık suçundan kayıtları olduğu belirlendi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

18.05.2024 14:51
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis memurunun dikkati sayesinde yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru, istirahatli olduğu gün 4 Eylül Mahallesi'nde bir eve giren 3 kadından şüphelendi.

Polisin ihbarı üzerine bu adrese gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu evin önünde kapı açmada kullanılan plastik şeffaf aparat ele geçirdi.

Hırsızlık amacıyla binaya girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin, bu suçtan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "evden hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığın ihlali" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bozüyük'te Polis Memurunun Dikkatiyle Yakalanan 3 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük'te Polis Memurunun Dikkatiyle Yakalanan 3 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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