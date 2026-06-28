Bozüyük'te Seyir Halindeki Tır Yandı - Son Dakika
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Bozüyük'te Seyir Halindeki Tır Yandı

Bozüyük\'te Seyir Halindeki Tır Yandı
28.06.2026 21:27
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir tırın lastiği alev aldı, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki tır, yandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Eskişehir kara yolunda seyreden, H.B. idaresindeki 06 EAH 712 çekici plakalı tuğla yüklü tır, Bozüyük Devlet Hastanesi yakınlarında dorse bölümündeki lastiğinden alev aldı.

Dumanı fark eden sürücü H.B, tırı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, tırın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Bozüyük, Bilecik, Trafik, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozüyük'te Seyir Halindeki Tır Yandı - Son Dakika

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