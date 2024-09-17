Bozüyük'te Şöhretler Karması Futbol Gösterisi Düzenlendi

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi, Zafer Haftası ve Kurtuluş Günleri etkinlikleri kapsamında "Şöhretler Karması Futbol Gösterisi" düzenledi.

Bozüyük'te toprak sahada düzenlenen etkinlikte, geçmişte çeşitli kulüplerde forma giymiş profesyonel ve amatör futbolcular bir araya geldi. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, etkinliğe katılım gösteren ve destek veren herkese teşekkür ederek, sporcuları gönülden kutladığını dile getirdi. Bakkalcıoğlu, etkinliği birkaç yıldır düzenlediklerini belirterek "Bu sefer bütün eski futbolcularımızın hepsi gelmiş herhalde, bu çok güzel bir şey. Bu etkinliği önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz" dedi.

Programın devamında Bozüyük'te futbol oynamış çeşitli yaş gruplarındaki veteranların futbol karşılaşmaları ilgi ile izlendi.