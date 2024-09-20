Mersin'in Bozyazı ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından Denizciler Kur'an-ı Kerim Kursu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler gösteri sundu.
Programa Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'nun eşi Gül Topsakaloğlu, İlçe Müftüsü Yakup Avcı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği - Son Dakika
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