Bozyazı'da yaz Kur'an kursları tamamlandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları kapandı, 1244 öğrenci katıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları tamamlandı.
İlçe Müftülüğünce açılan kurslar için Hacı Mehmet Denizcioğlu Camisi'nde kapanış töreni düzenlendi.
Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
İlçe Müftüsü Yakup Avcı, programda, kurslara 1244 öğrencinin katıldığını söyledi.
Programın sonunda öğrencilere hediyeler verildi.
Kaynak: AA
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