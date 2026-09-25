Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü motosiklet sürücülerine trafik eğitimi verdi

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü motosiklet sürücülerine trafik eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenledi. Eğitimde kask ve koruyucu ekipman kullanımı, güvenli sürüş teknikleri, güncel mevzuat ve riskler anlatıldı; broşür dağıtıldı.
Bozyazı ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.
Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde, motosiklet sürücülerine kask ve koruyucu ekipman kullanımı, güvenli sürüş teknikleri, trafik kuralları ve güncel mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiler verildi.
Motosiklet kullanıcılarının trafikte karşılaşabilecekleri risklerin de anlatıldığı eğitimde, broşür de dağıtıldı.
Kaynak: AA
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