Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu bayram mesajı yayımladı

Güncel

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Topsakaloğlu, mesajında, Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Bayramların her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı günler olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bayramlar eşin, dostun, akrabanın, hastaların ve büyüklerin ziyaret edildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, sevgi ve mağfiret günleridir. Başta şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri olmak tüm hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum."