Brenner Tüneli'ne yönelik siber saldırıda BBT SE bazı verilere erişildiğini doğruladı - Son Dakika
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Brenner Tüneli'ne yönelik siber saldırıda BBT SE bazı verilere erişildiğini doğruladı

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BBT SE, Brenner Tüneli projesinin bilgi sistemlerine ekim ortasında yapılan siber saldırıda bazı verilere erişildiğini doğruladı. Şirket etkilenen sistemleri izole edip dışarıdan uzman görevlendirirken tünel inşaatının saldırıdan etkilenmediğini bildirdi.

Avusturya ile İtalya'yı demir yoluyla bağlayacak Brenner Tüneli projesini yürüten BBT SE, şirketin bilgi sistemlerine siber saldırı düzenlendiğini ve saldırganların bazı verilere eriştiğini doğruladı.

Avusturya'nın Tiroler Tageszeitung gazetesi, şirketin ekim ortasında düzenlenen saldırıya ilişkin teyidini yayımladı.

BBT SE Sözcüsü Julia Gruber, açıklamasında, saldırganların internet üzerinden erişilebilen verilerin bir bölümüne ulaştığını belirtti.

Saldırının tespit edilmesinin ardından güvenlik prosedürlerini devreye alan şirket, etkilenen sistemleri izole etti, inceleme için dışarıdan siber güvenlik uzmanları görevlendirdi ve yetkilileri bilgilendirdi.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin aktardığı açıklamada şirket, mevcut bulgulara göre tünel inşaatındaki iş süreçlerinin saldırıdan etkilenmediğini bildirdi.

Saldırganların hangi verilere eriştiği ve şirketin sistemlerine ne ölçüde sızdığı araştırılıyor.

Öten yandan Avusturya Devlet Güvenlik ve İstihbarat Biriminin (DSN) olayla ilgili Avusturya Federal Demiryolları (ÖBB) ile temas halinde olduğu kaydedildi.

"Everest" grubunun saldırıyı üstlendiği iddia edildi

Siber güvenlik izleme kuruluşu DeXpose, 17 Ekim'de yayımladığı kayıtta, "Everest" adlı grubun saldırıyı üstlendiğini ve fidye talebi karşılanmazsa verileri yayımlamakla tehdit ettiğini bildirdi.

Grubun saldırıyı düzenlediğine ilişkin resmi doğrulama yapılmazken, BBT SE, saldırganlarla görüşülüp görüşülmediği ve ödeme yapılıp yapılmadığına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

BBT SE, 20 Ekim'de Brenner Tüneli'nin 2034'te hizmete girmesinin planlandığını ve projenin toplam maliyetinin 11,7 milyar avroya ulaşmasının beklendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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