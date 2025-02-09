Brezilya, ABD Sınır Dışı işlemlerini İnceliyor

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SAO PAULO, 9 Şubat (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusunda yer alan Ceara eyaleti yetkilileri, Brezilyalı göçmenlerin ABD tarafından ülkelerine geri gönderilmesi sırasında yaşanan olası insan hakları ihlallerini araştırdıklarını duyurdu.

Yetkililer cuma günü yaptıkları açıklamada, ABD tarafından sınır dışı edilen 111 Brezilyalı göçmenin birçoğunun uçuş sırasında kelepçelenip zincirlendiğini ve çoğuna 12 saat boyunca yemek verilmediğini bildirdi.

Eyaletin insan hakları sekreteri Socorro Franca, bölgesel başkent Fortaleza'daki havalimanında sınır dışı edilenleri kabul ettikten sonra düzenlediği basın toplantısında, "Uçaktaki insanlar bize eziyet çektiklerini söylediler" dedi.

Franca, ABD'den sınır dışı edilenlerin Brezilya'ya vardıklarında kelepçelerinin çıkarıldığını ve kendilerine maden suyu, gıda ve hijyen kitleri de dahil olmak üzere temel malzemelerin sağlandığını, ayrıca kabul merkezinde dinlenmelerine izin verildiğini ifade etti.

Yeni ABD yönetimi göreve geldiğinden bu yana, belgesiz göçmenlerin topluca geri gönderilmesi konusunda Latin Amerika ülkelerine baskı yapmaya devam ediyor.

Brezilya'nın kuzeyindeki Manaus kentine 24 Ocak'ta inen charter uçağında, sınır dışı edilmiş 88 Brezilyalının kelepçeli olması iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu. Brezilya hükümeti bu muameleyi "aşağılayıcı" ve "kabul edilemez" diye nitelerken, Brezilya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Brasilia Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı konuyla ilgili olarak bakanlığa çağırmıştı.