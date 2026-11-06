Brezilya'da 115 milyon yıllık dinozor fosilinde kana ait moleküler iz tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Brezilya'da 115 milyon yıllık dinozor fosilinde kana ait moleküler iz tespit edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Brezilya'da 115 milyon yıllık dinozor fosilinin uzuv kemiklerinde hemoglobin yapısındaki bir molekülün izleri tespit edildi. Araştırmacılar, bulguların PNAS'ta yayımlandığını ve özgün biyolojik moleküllerin fosillerde korunabileceğine kanıt sunduğunu belirtti.

Bilim insanları, Brezilya'da bulunan 115 milyon yıllık bir dinozor fosilinde, kırmızı kan hücreleri olduğu değerlendirilen yapılarda kana ait moleküler izler tespit etti.

Avustralya ve farklı ülkelerden araştırmacılar, Brezilya'da bulunan 115 milyon yıllık Aratasaurus museunacionali türüne ait etçil bir dinozorun fosilini inceledi.

Araştırmacılar, karmaşık sıvı karışımlarındaki bileşenleri ayırmaya, tanımlamaya ve miktarlarını belirlemeye yarayan yüksek performanslı sıvı kromatografisi ve kütle spektrometrisi yöntemlerini kullanarak dinozorun uzuv kemiklerinde, kanda oksijen taşınmasını sağlayan hemoglobin proteininin yapısında bulunan bir molekülün izlerini belirledi.

Fosil kemiğinden elde edilen örneklerde bu molekülün zaman içinde kimyasal değişime uğramış türevlerini bulan araştırmacılar, fosilin çevresindeki kayaçlarda ise klorofil ve bakteriyoklorofil kaynaklı farklı moleküler izlere rastladı.

Araştırmacılar, söz konusu bulgunun kan bileşenlerinin dış kaynaklı kirlenmeden ziyade dinozora ait olabileceği fikrini desteklediğini belirtti.

Ayrıca, kırmızı kan hücreleri olduğu düşünülen yapıların içerisinde demir, azot ve karbon elementleri tespit eden araştırmacılar, söz konusu yapıların içerisinde bulunan minerallerin biyolojik moleküllerin korunmasına katkıda bulunmuş olabileceğini ifade etti.

Araştırmacılar, bulguların milyonlarca yıllık fosillerde özgün biyolojik moleküllerin korunabileceğine ilişkin güçlü kanıtlar sunduğunu ve dinozorların fizyolojik özelliklerinin moleküler düzeyde araştırılmasına yeni imkanlar sağlayabileceğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
HemoglobinBrezilyaDinozorGüncelYaşamDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
İşte Fatma Betül Kaya’nın sevk yazısı Satır arasındaki o detay dikkat çekti İşte Fatma Betül Kaya'nın sevk yazısı! Satır arasındaki o detay dikkat çekti
Murat Cemcir’den ’iflas’ açıklaması Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
17:18
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar
Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
16:17
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi İmzayı attı, resti çekti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
15:20
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
14:55
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 18:07:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Brezilya'da 115 milyon yıllık dinozor fosilinde kana ait moleküler iz tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android