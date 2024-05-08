Brezilya'da Fırtına ve Seller Sonucu Ölü Sayısı 90'a Yükseldi - Son Dakika
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Brezilya'da Fırtına ve Seller Sonucu Ölü Sayısı 90'a Yükseldi

Brezilya\'da Fırtına ve Seller Sonucu Ölü Sayısı 90\'a Yükseldi

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletini kasıp kavuran fırtına ve yağışların tetiklediği seller nedeniyle son 24 saat içinde 5 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 90'a yükseldi. Eyalette rekor yağışlar, seller ve çamur kaymaları nedeniyle 132 kişi kayboldu, 361 kişi yaralandı ve 200.000'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Su tedarikinin kesilmesi ve okulların tahliye edilmesi gibi önlemler alınmıştır. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva afet bölgelerini ziyaret ederek federal yardım sözü vermiştir.

08.05.2024 11:37
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ÇEKİM TARİHİ: 3-6 Mayıs 2024

Rio Grande do Sul eyaletinden çeşitli görüntüler (EBC yayın kuruluşunun izniyle)

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletini kasıp kavuran fırtına ve yağışların tetiklediği seller nedeniyle son 24 saat içinde 5 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 90'a yükseldi.

Eyaletin sivil savunma kurumunun Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Uruguay ve Arjantin sınırında yer eyalette son 8 gün içinde rekor yağışlar, seller ve çamur kaymaları nedeniyle 132 kişi kayboldu, 361 kişi yaralandı ve 200.000'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kuruma göre, eyaletin merkezi Porto Alegre de dahil olmak üzere eyaletteki 497 kasabadan 388'inde 1,4 milyondan fazla kişi afetten etkilendi.

Kent nüfusunun yüzde 85'inden fazlasının içme suyuna erişimi kaybetmesi üzerine, yetkililer su tedarikini karneye bağladı.

790 okulun selden etkilenmesi, 388 okulun hasar görmesi ve 52 okulun da tahliye edilenleri barındırması nedeniyle eyalet genelinde derslere ara verildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva afet bölgelerini ziyaret ederek federal yardım sözü verdi.

Bir dizi iklim olayı sonucu, yağmur taşıyan bulutlar kümelenerek eyaletin yarısından fazlasını kaplayan bir alanda gökyüzünde asılı kaldı. Eyalette 2023 yılında 9 ekstratropikal siklon etkili olmuştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sao Paulo'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Brezilya'da Fırtına ve Seller Sonucu Ölü Sayısı 90'a Yükseldi - Son Dakika
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