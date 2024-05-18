Brezilya'da Sellerde Ölü Sayısı 155'e Yükseldi - Son Dakika
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Brezilya'da Sellerde Ölü Sayısı 155'e Yükseldi

Brezilya\'da Sellerde Ölü Sayısı 155\'e Yükseldi

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 155'e çıktı. Kaybolanların sayısı ise 94 olarak açıklandı. Yaralı sayısı 807'ye ulaşırken, selden etkilenen kişi sayısı 2 milyon 300 bini geçti. Felaket bölgesinden kurtarılanların sayısı ise 82 bin 666 olarak belirtildi.

18.05.2024 23:29
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Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 155'e çıktığı, kaybolanların sayısının ise 94 olduğu bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 2 haftadır etkili olan yağışların yol açtığı sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor.

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 155, kayıpların sayısının 94 olarak güncellendiği belirtildi.

Yaralı sayısının 807, selden etkilenen kişi sayısının ise 2 milyon 300 bini geçtiği kaydedilen açıklamada, yerinden edilenlerin sayısının da 620 bini aştığı ifade edildi.

Açıklamada, 82 bin 666 kişinin felaket bölgesinden kurtarıldığı ve 77 bin 202 kişinin barınaklarda kaldığı bilgisi verildi.

"Felaket durumu" ilan edilmişti

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil, eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadesini kullanmıştı.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Felaketin etkilediği alanları 3 kez ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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