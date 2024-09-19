Brezilya'da X Sosyal Medya Yasağı İhlali - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Brezilya'da X Sosyal Medya Yasağı İhlali

Anatel, X'in Brezilya'daki erişim yasağını ihlal ettiğini ve gereken tedbirleri alacağını bildirdi.

19.09.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı (Anatel), ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunun davranışının ülkedeki erişim yasağını "kasıtlı göz ardı etme niyetini ortaya koyduğunu" bildirdi.

Anatel'den, X'in ülkedeki erişim yasağını kısmen ihlaline ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "X ağının davranışı, Yüksek Mahkemenin kararını kasıtlı göz ardı etme niyetini ortaya koyuyor. Engelin etrafını dolaşmaya yönelik herhangi yeni girişim, Ajansın uygun tedbirleri almasını gerektirecektir." ifadeleri kullanıldı.

Dün, X'in, sunuculara erişim şeklini değiştirmesinin bir sonucu olarak Brezilya'da platforma getirilen yasağı kısmi olarak deldiği bildirilmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Brezilya'da bazı X kullanıcıları sosyal medya platformuna yeniden erişim sağlamış, X'ten yapılan açıklamada ise yasağın ihlalinin "kasıtsız" olduğu belirtilmişti.

Brezilya'da X'e erişim engeli getirilmişti

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından Mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.

Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta "temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar" X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sosyal Medya, Elon Musk, Teknoloji, Brezilya, Politika, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'da X Sosyal Medya Yasağı İhlali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
17:11 İsrail ordusundan Lübnan’a bir saldırı daha Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
09:25 Fenerbahçe, Galatasaray’ın golcülerine derbide özel önlem alacak Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcülerine derbide özel önlem alacak
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
08:55 Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 20:10:55. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilya'da X Sosyal Medya Yasağı İhlali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement