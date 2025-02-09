Brezilyalı Göçmenlerin Sınır Dışı İhlalleri Araştırılıyor

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FORTALEZA, 9 Şubat (Xinhua) -- ABD'den sınır dışı edilen Brezilyalılar, Brezilya'nın Ceara eyaletindeki Fortaleza kentinde bulunan bir havaalanında Brezilya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağa biniyor, 7 Şubat 2025.

Brezilya'nın kuzeydoğusunda yer alan Ceara eyaleti yetkilileri cuma günü yaptıkları açıklamada, Brezilyalı göçmenlerin ABD tarafından geri gönderilmesi sırasında yaşanan olası insan hakları ihlallerini araştırdıklarını duyurdu.

ABD tarafından sınır dışı edilen 111 Brezilyalı göçmenden birçoğunun uçuş sırasında kelepçelendiği ve zincirlendiği ve çoğuna 12 saat boyunca yemek verilmediği bildirildi. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)