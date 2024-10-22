BRICS Büyümeye Devam Edecek - Son Dakika
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BRICS Büyümeye Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, genişleyen BRICS'in büyümeye devam edeceğini ve Rusya'yı müttefik gördüğünü belirtti.

22.10.2024 22:46
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CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Etiyopya, İran ve Mısır'ın katılımının ardından BRICS bloğunun büyümeye devam edeceğinden emin olduklarını söyledi.

Güney Afrika resmi haber ajansı SA News'un haberine göre, Güney Afrika lideri, Rusya Federasyonu"na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi için geldiği Kazan'da Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüştü.

Ramaphosa görüşmede, BAE, Etiyopya, İran ve Mısır'ın BRICS'e katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Genişletilmiş BRICS'in büyümeye devam edeceğinden eminiz." ifadesini kullandı.

"Rusya'yı değerli bir müttefik görmeye devam ediyoruz"

BRICS ortağı olarak Zirve'ye katılmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Ramaphosa, "Apartheid ile mücadelemizde başlangıcından bugüne dek bizi destekleyen Rusya'yı değerli bir müttefik ve değerli bir dost olarak görmeye devam ediyoruz." dedi.

Ramaphosa, Rus mevkidaşına, 29 Mayıs genel seçimleri sonrası iktidara gelen Ulusal Birlik Hükümeti'nin politikaları hakkında bilgi vererek, "Güney Afrika'yı bir dizi ortakla yönetme sürecinin, ülkeyi birleştirmeye ve politik olarak istikrara kavuşturmaya çalışmasına dönüşmesini size bildirmek için daha fazla zamanımız olacak." diye konuştu.

Genişleyen BRICS'in halihazırda dünya nüfusunun yüzde 43'ünü ve dünya genelinde gayrısafi milli hasılanın yüzde 35'ini karşıladığını belirten Ramaphosa, "(BRICS) Güney Afrika'nın sürdürülebilir büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulunan karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin geliştirilmesi için fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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