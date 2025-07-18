BRICS Medya Forumu Rio\'da Başladı

RİO DE JANEİRO, 18 Temmuz (Xinhua) -- BRICS Medya ve Düşünce Kuruluşları Forumu çarşamba günü Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başladı. Forum kapsamında 36 ülkeden yaklaşık 150 medya kuruluşu, düşünce kuruluşu, devlet kurumu ve bölgesel örgütten 250'yi aşkın temsilci, BRICS işbirliğinin nasıl geliştirilebileceği ve Küresel Güney'de dayanışmanın nasıl güçlendirilebileceği konularını ele aldı.

Aynı zamanda forum başkanı olan Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, açılış konuşmasında BRICS işbirliğinin Küresel Güney ülkelerini birleştirmede, küresel meselelerdeki etkilerini artırmada ve küresel yönetişimde reformları teşvik etmede kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Fu, forum ikinci on yılına girerken Xinhua'nın Küresel Güney'in hikayelerini daha etkili bir şekilde anlatmak, önemli konularda ortak araştırmaları teşvik etmek ve profesyonel işbirliğini derinleştirmek için BRICS ülkelerinden meslektaşlarıyla birlikte çalışmaya kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Forum, "BRICS İşbirliği: Küresel Güney'in Ortak İlerlemesini Desteklemek" başlıklı bir düşünce kuruluşu raporunun yayımlanması ve iki büyük girişim olan Küresel Güney Ortak İletişim İşbirliği Programı ve "BRICS'e Kulak Ver, Güney'in Sesleri" İçerik İşbirliği Projesi'nin başlatılmasıyla sona erdi.

BRICS grubunun tarihi genişlemesinin ardından medya mekanizmasının gerçekleştirilen ilk tam katılımlı toplantısı olma özelliğini taşıyan forum, "BRICS Birleşiyor: Küresel Güney İçin Yeni Bir Sayfa Açmak" temasıyla Xinhua Haber Ajansı ile Brezilya İletişim Şirketi'nin ortak ev sahipliğinde düzenlendi.