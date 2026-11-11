BRSN Kurucular Konseyi Xi'an'da toplandı, dört yeni kurumla üye sayısı 150 oldu - Son Dakika
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BRSN Kurucular Konseyi Xi'an'da toplandı, dört yeni kurumla üye sayısı 150 oldu

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BRSN Kurucular Konseyi Xi\'an\'da toplandı, dört yeni kurumla üye sayısı 150 oldu
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Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı (BRSN) Kurucular Konseyi, bu yılki toplantısını Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da yaptı. Toplantıda önceki çalışmalar ve sonraki planlar ele alınırken dört yeni kuruma üyelik belgesi verildi, BRSN'ye üye kurum sayısı 150'ye ulaştı.

Xİ'AN, 11 Kasım (Xinhua) -- Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı (BRSN) Kurucular Konseyi'nin bu yılki toplantısı, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlendi.

Konsey salı günkü toplantıda, bir önceki toplantıdan bu yana yürütülen çalışmaları değerlendirdi ve bir sonraki aşamaya ilişkin planları ele aldı.

Toplantıya katılan Çinli ve yabancı düşünce kuruluşlarının temsilcileri, BRSN'nin kuruluşundan bu yana oynadığı önemli rolü takdirle karşıladıklarını belirtti. Düşünce kuruluşları arasındaki etkileşim, temas ve araştırma işbirliğini daha da derinleştirmek için çalışacaklarını ifade eden temsilciler, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğine daha fazla katkı sağlama hedeflerini dile getirdi.

Toplantıya, Konsey Başkan Yardımcısı ve Xinhua Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ren Weidong başkanlık etti.

Xinhua ve 15 düşünce kuruluşunun ortak girişimiyle kurulan BRSN, Nisan 2019'da faaliyete geçmişti. BRICS Uluslararası Forumu, Xi'an Jiaotong Üniversitesi, Kırgızistan Manas Ulusal Akademisi ve Özbekistan Kalkınma Stratejisi Merkezi olmak üzere dört yeni kuruma salı günü üyelik belgeleri takdim edildi. Böylece BRSN'ye üye kurumların sayısı 150'ye ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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