Brüksel'de Dezenformasyonla Mücadele Toplantısı

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) ve Avrupa Parlamentosunun (AP) üst düzey yetkilileri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Avrupa'da Dezenformasyonla Mücadelede Haber Ajanslarının Rolü" başlıklı toplantıda görüş alışverişinde bulundu.

AP Başkan Yardımcıları Pina Picierno ve Antonella Sberna'nın ev sahipliğinde Parlamento'da düzenlenen toplantıya Anadolu Ajansının (AA) da üyesi olduğu EANA haber ajanslarının temsilcilerinin yanı sıra AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasiden sorumlu üye Henna Virkkunen başta olmak üzere üst düzey yetkililer katıldı.

Dezenformasyon, telif hakkı ve yapay zeka konularının yanı sıra güvenilir medyanın geleceğinin ele alındığı toplantıda, bilgi kirliliğine karşı doğruluk ilkesiyle çalışan ve haberin ilk aktarıcıları olan haber ajanslarının önemi vurgulandı.

AB Komisyonundan medyanın güçlenmesi için 3,2 milyar avroluk destek önerisi

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Virkkunen, burada yaptığı konuşmada, 2028-2034 bütçe döneminde yürürlüğe girmesi planlanan finansman programı "AgoraEU" kapsamında AB'nin, medyayı ve dezenformasyonla mücadele tedbirlerini desteklemek üzere 7 yıl boyunca 3,2 milyar avro tahsis etmeyi planladığını belirtti.

Virkkunen, AB'nin dijital ortamda telif haklarını düzenlemek için 2019'da çıkardığı çevrim içi platformların ve web sitelerinin telif hakkı ihlallerinin önüne geçilmesini hedefleyen "Dijital Tek Pazar Telif Hakları Direktifi" yasasının yapay zeka ve çevrim içi içerik paylaşım platformlarına ilişkin kuralları da kapsayacak şekilde gözden geçirilmesi için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Nitelikli gazetecilik için medya kuruluşlarına AB desteği sağlanması gerektiğini vurgulayan Virkkunen, "Bağımsız haber medyasının demokrasilerimiz için temel dayanak olduğunu biliyoruz. Demokrasi, AB'nin temel taşlarından biridir ve barış ile güvenliğin yanı sıra ekonomik refah ve sosyal uyumun sağlanması açısından da hayati öneme sahiptir. İşte bu nedenle demokrasimizi dezenformasyonun yayılmasından korumalıyız." diye konuştu.

Virkkunen, haber medyasının, özellikle yapay zeka ve tüketicilerin hızla değişen alışkanlıkları nedeniyle giderek artan bir baskı altında olduğunu ve bu yeni zorlukların aşılması için lisanslama pazarının teşvik edilmesi gibi yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Hem hak sahiplerinin hem de yapay zeka geliştiricilerinin yararına işleyecek adil sistem geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Virkkunen, "Kimse bedelini ödemeden başkalarının çalışmalarını kullanmamalıdır." dedi.

Virkkunen, nitelikli haberlerin değer gördüğü ve sürdürülebilir olduğu bilgi ortamı oluşturmak için tüm tarafların işbirliği halinde olması gerektiğini de vurguladı.

"Güçlü haber ajansları, güçlü bilgi ekosistemi sağlar"

EANA Başkanı ve İtalyan haber ajansı ANSA Genel Müdürü Stefano de Alessandri de haber ajanslarının Avrupa bilgi sisteminin belkemiği olduğunu belirterek, "Avrupa demokrasisini destekleyen kritik altyapının bir parçasıyız. Her gün içeriklerimiz binlerce haber odasına, platforma, özel kuruluşa ve kamu kurumuna ulaşıyor. Güçlü haber ajansları, güçlü bilgi ekosistemi sağlar." diye konuştu.

De Alessandri, dezenformasyonun yasa dışı amaçlara hizmet etmek için her zaman var olduğunu ancak günümüzde teknolojinin de etkisiyle daha önce hiç görülmemiş ölçekte demokrasileri tehdit ettiğini belirterek, bununla mücadele için bir yapıya, çeşitli kurallara ve kaliteli içerik sağlayan güçlü, güvenilir aktörlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Haber ajanslarının hakikati emek ve maliyetle ortaya çıkardığına işaret eden de Alessandri, "Bunun için yatırım gerekir. Teyit, sahada yurt dışı habercilik, editöryal standartları korumak ve hukuki hesap verebilirlik gibi konuların hepsi maliyetlidir." ifadesini kullandı.

De Alessandri, sosyal medya platformlarının ve yapay zeka şirketlerinin faydalandıkları gazetecilik içeriğinin maddi olarak adil karşılığını ödemediğine dikkati çekerek, "Güvenilir bilgi istiyorsanız, bunun bedelini ödemeye hazır olmalısınız." diye konuştu.

Telif haklarına ilişkin ise de Alessandri, "Zayıf telif hakkı, zayıf medyaya ve daha fazla dezenformasyona sebep olur. Zayıf gazetecilik, daha güçlü dezenformasyon demektir." ifadesini kullandı.

De Alessandri, doğru bilginin erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini ve gazetecilik içeriklerini kullananların adil şekilde bunun maddi ödemesini yapması gerektiğini vurguladı. de Alessandri ayrıca, EANA'nın haber medyası, politika yapıcılar ve teknoloji aktörleri arasında ittifaklar kurulmasından yana olduğunun altını çizdi.

Güvenilir bilgi için telif hakkının savunulması gerektiği vurgulandı

EANA Genel Sekreteri Alexandru Giboi'nin moderatörlüğünü yaptığı toplantıda ayrıca AP Başkan Yardımcıları Picierno, Sberna ve Victor Negrescu da görüşlerini paylaştı.

Belçika'nın haber ajansı Belga Genel Müdürü ve EANA Yönetim Kurulu Üyesi Patrick Lacroix ile medya sektörü temsilcilerinin ve üst düzey AB paydaşlarının da söz aldığı toplantıda katılımcılar, dezenformasyonla mücadelenin ve haber ajanslarının nitelikli gazetecilik faaliyetlerinin desteklenmesinin demokrasinin geleceği ve bireysel özgürlükler için hayati olduğunu vurguladı.

Haber ajanslarının ve geleneksel medyanın dezenformasyonla mücadelede en önemli araç olduğu belirtilen toplantıda, güvenilir bilgi üreten bu sektörün hayatta kalabilmesi için telif hakkının Avrupa ve düzenleyici kurumlar tarafından savunulması gerektiğinin altı çizildi.