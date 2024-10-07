Brüksel'de Filistin İçin Protesto

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü soykırım protesto edildi, Filistin'le dayanışma mesajları verildi.

Yerel saatle 20.00 civarında yüzlerce kişi, kent merkezindeki Borsa Meydanı'nda (La Bours) toplandı.

Filistin ve Lübnan bayrakları, katledilen çocukların fotoğraflarını taşıyan, kefiyeler giyen göstericiler, İsrail'in boykot edilmesi çağrısı yaptı.

AA muhabirine konuşan genç göstericilerden Leo Lacap, "Filistin halkının yanındayız. Bir yıl oldu ama aslında bir yıldan çok önce başladı. Artık tolere edemiyoruz." dedi.

Avrupalı liderlerin 7 Ekim mesajlarında İsrail'in soykırımına değinmemeleriyle ilgili Lacap, "Tüm dünya, Filistin halkının yanında yer almalı." ifadesini kullandı.

Hicham adlı gösterici de "Onların tavrı, Avrupalıların görüşünü yansıtmıyor. Utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.

Aslen Kudüslü 77 yaşındaki Belçika vatandaşı Muhammed Safi de "Halkımız, 70 yılı aşkın süredir zulüm altında. Tek istedikleri topraklarında yaşamak." diye konuştu.

Safi, Avrupalı liderlerin de ABD gibi Gazze'deki soykırıma "suç ortağı" olduğunu ve savundukları değerlerin zıddını yaptıklarını söyledi.

Von der Leyen, sinagogda İsrail'e destek mesajı verdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Filistin'e destek gösterisiyle aynı saatlerde Brüksel'deki sinagogda düzenlenen anma törenine katıldı.

7 Ekim'den günler sonra İsrail'e ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan von der Leyen, Avrupa'da yükselen antisemitizmle mücadele edeceği taahhüdünde bulundu.