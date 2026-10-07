Brüksel'de Fransızca eğitim veren 11 okulun öğrencileri bütçe kesintilerini protesto etti - Son Dakika
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Brüksel'de Fransızca eğitim veren 11 okulun öğrencileri bütçe kesintilerini protesto etti

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Brüksel'de Fransızca eğitim veren okullardaki öğrenciler, bütçe kesintileri ve reformlara karşı Fransız Topluluğu Parlamentosu önünde protesto düzenledi. Eylemlere halihazırda 11 ortaöğretim kurulunun öğrencileri katılıyor ve protesto barışçıl sürüyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransızca eğitim veren okullardaki öğrenciler bütçe kesintileri ve reformlara karşı Fransız Topluluğu Parlamentosu önünde protesto gösterisi düzenledi.

Merkez Tren İstasyonu önünde bir araya gelen öğrenciler, Fransız Topluluğu Parlamentosu'na yürüdü.

Öğretmenlerin rehberliğinde yürüyen ortaöğretim kurumu ve üniversite öğrencisi gençler, "Sessizlik mi istiyorsunuz? Yanlış nesil","Birlikte okuyoruz, birlikte mücadele ediyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Öğrenciler, attıkları sloganlarda hükümetin aldığı önlemlerin tamamen halkın çıkarına aykırı olduğunu dile getirdi.

Polisin sokağı kapatarak güvenlik önlemleri aldığı protesto barışçıl devam etti.

Valonya-Brüksel Federasyonu hükümeti Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Valerie Glatigny'nin bugün yerel saatle 17.30'da öğrenci heyetini kabul etmesi bekleniyor.

Liege'deki protestolarda 27 kişi tutuklandı

Fransa'daki öğrenci protestolarının 1 Ekim'de Belçika'ya yayılmasının ardından Liege'deki gösterilerde olaylar yaşanmış, kentte çok sayıda ortaöğretim kurumu güvenlik gerekçesiyle 2 Ekim'de kapatılmıştı.

Liege polisi, ekim başından bu yana düzenlenen protestolarda 107 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 27'sinin tutuklandığını bildirmişti.

Hafta başı itibarıyla Brüksel'deki okullarda da protestolar düzenlenmeye başladı. Halihazırda Fransızca eğitim veren 11 ortaöğretim kurulunun öğrencileri eylemlere katılıyor.

Protestoların odağında, eğitim bütçesindeki kesintiler, öğretmenlerin zorunlu ders saatlerinin artırılması ve yükseköğrenim harçlarının yükseltilmesi bulunuyor. Öğrenciler ve öğretmenler, bu düzenlemelerin eğitime erişimi zorlaştıracağını ve öğretmenlerin öğrencilere ayırabildiği zamanı azaltarak eğitim kalitesini olumsuz etkileyeceğini savunuyor.

Kaynak: AA
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