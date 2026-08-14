Brüksel'de sıcaklık 35,7 dereceye ulaştı - Son Dakika
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Brüksel'de sıcaklık 35,7 dereceye ulaştı

Brüksel\'de sıcaklık 35,7 dereceye ulaştı
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Belçika'da 14 Ağustos 2026'nın en sıcak günü kaydedildi. Sıcak hava dalgası sürüyor.

Belçika'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle başkent Brüksel'de termometreler 35,7 dereceyi gösterirken 2026'nın en sıcak günü kaydedildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM) meteoroloğu David Dehenauw'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Brüksel'de bugün hava sıcaklığı 35,7 dereceye ulaştı.

Böylece 14 Ağustos, Belçika'da 2026'nın bugüne kadarki en sıcak günü olarak kayıtlara geçti.

Yılın önceki sıcaklık rekoru, 26 Haziran'da ölçülen 35,5 dereceydi.

Bugünkü sıcaklıkla 14 Ağustos tarihine ait günlük sıcaklık rekoru da kırıldı. Bu tarih için önceki rekor, 31,9 dereceyle 2022'de kaydedilmişti.

Yazın üçüncü sıcak hava dalgası

Ülkede aynı zamanda bu yazın üçüncü sıcak hava dalgasının yaşandığı da teyit edildi.

Belçika'da meteorolojik açıdan sıcak hava dalgası ilan edilebilmesi için sıcaklığın art arda en az 5 gün 25 derece veya üzerinde seyretmesi ve bu günlerin en az 3'ünde 30 derece veya üzerine çıkması gerekiyor.

Belçika'nın büyük bölümünde aşırı sıcaklar nedeniyle uygulanan turuncu uyarı da devam ediyor.

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların hafta sonundan itibaren kademeli olarak düşmesinin beklendiğini belirtiyor.

Brüksel'in merkezinde termometreler 42 dereceyi gösteriyor

Ölçüm için baz alınan Uccle ilçesinde 35,7 dereceyi gösteren termometreler, Brüksel'in merkezinde ise 42 dereceyi göstermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brüksel'de sıcaklık 35,7 dereceye ulaştı - Son Dakika

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