Brüksel'de TDT Bölgesel Su Forumu - Son Dakika
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Brüksel'de TDT Bölgesel Su Forumu

TDT, HEPA ve DPI işbirliğiyle Brüksel'de su yönetimi ve sürdürülebilirliği üzerine forum düzenlendi.

05.03.2025 20:16
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) ve TDT Kuraklık Önleme Enstitüsü (DPI) tarafından Brüksel'de "TDT Bölgesel Su Forumu" başlıklı etkinlik düzenlendi.

TDT, HEPA ve DPI'nin ev sahipliğinde Brüksel'de gerçekleştirilen etkinliğe, TDT üye ülkeleri ve gözlemcilerinin diplomatik misyon başkanları ve üst düzey yetkilileri, uzmanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk devletleri ve ötesinde su yönetimi ve sürdürülebilirliği alanındaki acil zorlukların ele alındığı etkinliğin gündemini bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi, sürdürülebilir su teknolojilerinin artırılması ve yeşil büyüme için yatırım fırsatlarının araştırılması konuları oluşturdu.

Etkinlik çerçevesinde yapılan etkili su teknolojisi çözümlerinin sağlanmasında ortaklıkların rolüne ilişkin tartışmalara, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Küresel Yeşil Büyüme Enstitüsü (GGGI) ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

TDT Kuraklık Önleme Enstitüsü yetkilileri katılımcılara enstitünün misyonu, hedefleri ve üstlendiği girişimler hakkında bilgi verdi.

HEPA, Macar Çevre İşletmeleri Birliği (HAEE) ve KEXPORT arasında Türk devletleri için teknoloji çözümleri ve kapasite geliştirme konusunda mutabakat zaptı imzalandı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, su kıtlığı ve iklim sorunlarının ele alınmasında bölgesel işbirliğinin kritik önemine işaret ederek, TDT'nin yenilikçi çözümler geliştirmek, kuraklık ve diğer çevresel tehditlere karşı dayanıklılığı güçlendirmek üzere üye ülkeleri bir araya getirme konusundaki rolüne dikkati çekti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Macaristan, Teknoloji, Politika, Brüksel, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel'de TDT Bölgesel Su Forumu - Son Dakika

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