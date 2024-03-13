Brüksel'deki Evsizlere Yardım Eden Kuruluşlar Grevde - Son Dakika
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Brüksel'deki Evsizlere Yardım Eden Kuruluşlar Grevde

Belçika'nın başkenti Brüksel'de evsizlere yardım sağlayan kuruluşlar, imkansızlık nedeniyle greve gitti. Evsizlerin sayısındaki artışa rağmen sosyal hizmet sektöründe iyileştirme yapılmaması eleştirildi. Kuruluşlar, konut yetersizliğine çözüm bulunması ve yardımlardan faydalanma kriterlerinin düzenlenmesi gibi önerilerde bulundu. Son sayıma göre, evsiz ve kötü barınma koşullarına sahip kişi sayısında yüzde 18,9'luk bir artış görüldü.

13.03.2024 18:45  Güncelleme: 18:47
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de giderek artan sayıdaki evsizlere sosyal yardım sağlayan kuruluşlar, imkansızlık içinde oldukları gerekçesiyle greve gitti.

Brüksel'de evsizlerle ilgili çalışan şemsiye kuruluş niteliğindeki Bruss'help'ten alınan bilgiye göre, sorunun büyüklüğüne dikkati çekmek için bir saatlik iş bırakma eylemi düzenlendi.

Grevle, evsizlerin sayısındaki artışın karşısında sosyal hizmet sektörünün imkanlarında iyileştirme yapılmadığına işaret edildi.

Sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar Başbakan Alexander de Croo ve Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Rudi Vervoort'a yazdıkları mektupta kentteki konut yetersizliğine çözüm bulunması, yardımlardan faydalanma kriterlerinin düzenlenmesi, ihtiyacı olmadığı halde yardımlardan faydalanmaya devam edenlerin tespit edilmesi gibi önerilerde bulundu.

Son sayıma göre, evsiz ve kötü barınma koşullarına sahip 7 bin 134 kişi tespit edilirken, bir önceki sayımın yapıldığı 2020'ye göre yüzde 18,9'luk artış görüldü.

Belçika'da bir süredir sığınma başvurusunda bulunanlara barınacak yer gösterilememesiyle ilgili kriz yaşanıyor. Federal kurumlar kapasitelerinin dolması gerekçesiyle giderek daha fazla sayıda kişiyi sokakta yaşamaya mahkum ediyor. Bu kişilerin ihtiyaçları gündüz bakımı adı altında gönüllü kuruluşlarca karşılanıyor. Belçika'nın geçen sene aldığı kararla ailelere, kadınlara ve çocuklara öncelik verileceği gerekçesiyle sığınma talebinde bulunan bekar erkeklere barınak sağlamama kararı da bu sektör üzerinde ilave yük oluşturuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brüksel'deki Evsizlere Yardım Eden Kuruluşlar Grevde - Son Dakika

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