Belçika'nın başkenti Brüksel'de giderek artan sayıdaki evsizlere sosyal yardım sağlayan kuruluşlar, imkansızlık içinde oldukları gerekçesiyle greve gitti.
Brüksel'de evsizlerle ilgili çalışan şemsiye kuruluş niteliğindeki Bruss'help'ten alınan bilgiye göre, sorunun büyüklüğüne dikkati çekmek için bir saatlik iş bırakma eylemi düzenlendi.
Grevle, evsizlerin sayısındaki artışın karşısında sosyal hizmet sektörünün imkanlarında iyileştirme yapılmadığına işaret edildi.
Sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar Başbakan Alexander de Croo ve Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Rudi Vervoort'a yazdıkları mektupta kentteki konut yetersizliğine çözüm bulunması, yardımlardan faydalanma kriterlerinin düzenlenmesi, ihtiyacı olmadığı halde yardımlardan faydalanmaya devam edenlerin tespit edilmesi gibi önerilerde bulundu.
Son sayıma göre, evsiz ve kötü barınma koşullarına sahip 7 bin 134 kişi tespit edilirken, bir önceki sayımın yapıldığı 2020'ye göre yüzde 18,9'luk artış görüldü.
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Son Dakika › Güncel › Brüksel'deki Evsizlere Yardım Eden Kuruluşlar Grevde - Son Dakika
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