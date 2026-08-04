Brunner: AB Sınavı Geçti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'deki gelişmelerin AB'yi "sınadığını" ancak durumun kısa sürede kontrol altına alınmasıyla sınamanın atlatıldığını, bundan böyle gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Brunner, AB İçişleri Bakanları'nın Sebte'de yaşanan düzensiz göç girişimini ele almak üzere video konferans yoluyla düzenlenen olağanüstü toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Sebte'deki gelişmelerin AB üzerindeki etkisi hakkında konuşan Brunner, "Bu süreç bizi bir yandan hızımız, diğer yandan dayanışmamız ancak aynı zamanda dezenformasyona karşı dayanıklılığımız açısından sınadı." ifadelerini kullandı.

Brunner, diğer taraftan durumun hızlı bir şekilde kontrol altına alındığını anımsatarak "Bu tesadüfen gerçekleşmedi. Birlikte hareket ettiğimiz için bunu başardık. Avrupa dayanışması, Avrupa projesinin temelinde yer almaktadır. İspanya ve İspanyol halkı, bu mevcut zorluğun üstesinden gelmek için Komisyon'un sürekli desteğine ve Birliğimizin gücüne güvenebilir." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa'nın bu sınavı geçtiğinin göstergesinin kimsenin Schengen bölgesine girmeyi başaramaması ve sınırdaki güvenlik meselesinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması olduğunu kaydeden Brunner, "Şimdi AB'nin yapması gereken temel şey birlik içinde hareket etmek ve aynı zamanda bu olaylardan doğru dersleri çıkarmaktır." dedi.

Brunner, üye ülke bakanlarının toplantı sırasında İspanya'yla tam dayanışma gösterdiğini söyledi.

Fas'la ilişkilerde değişiklik yok

Fas'ın Sebte'deki düzensiz göçmen akını bağlamında ne tür rol oynadığına ilişkin ise Brunner, bu konuyla ilgili İspanya'nın bir soruşturma yürüttüğünü, kendisinin yorum yapamayacağını bildirdi.

Brunner, insan tacirleri ve kaçakçılar tarafından bir "araçsallaştırma"nın söz konusu olduğunun açık olduğunu belirtti.

Diğer taraftan Fas'la kapsamlı ortaklığa ilişkin müzakerelerin devam ettiğini, bu konuda hiçbir şey değişmediğini bildirdi.

6 üye geri dönüş merkezlerine odaklanıyor

Brunner, 6 üye ülkenin geri dönüş merkezleri (return hubs) konusunda üçüncü ülkelerle görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

Bunun meşru bir girişim olduğunu kaydeden Brunner, aynı zamanda güvenli üçüncü ülke kavramının da gündemde olduğunu dile getirdi.

Göçmen kaçakçılığı şebekeleriyle mücadele devam etmeli

Diğer taraftan AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, bakanların İspanyol makamlarının Sebte'deki duruma verdiği hızlı ve etkili karşılığı takdir ettiği kaydedildi.

Açıklamada, İspanyol makamları ve AB Komisyonu'nun son değerlendirmesinin yasa dışı şekilde geçen kişilerin çok büyük çoğunluğunun geri gönderildiği ve ana kara İspanya'ya ya da diğer üye ülkelere herhangi bir geçiş yaşanmadığını ortaya koyduğu aktarıldı.

Göçmen kaçakçılığı şebekeleriyle mücadeleye kesintisiz devam edilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, geri dönüşlerin güçlendirilmesi, AB sınırlarının daha fazla korunması, üçüncü ülkelerle kapsamlı ortaklıkların geliştirilmesi ve erken öngörü kapasitesinin artırılması gerektiği konusunda ortak anlayış oluştuğu ifade edildi.

Ortak durum farkındalığının geliştirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bunun sınır öncesi istihbarat ve sosyal medya takibi gibi erken uyarı sistemlerinin daha da geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtildi.

Açıklamada, üçüncü ülkelerle iş birliğinin önemine dikkat çekilerek, insanların kendi ülkelerinde daha iyi fırsatlara erişmesini sağlayacak ve göç yönetimini güçlendirecek ortaklıkların daha da geliştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Bakanların kriz anlarında iletişimin zamanında koordinasyon yoluyla daha da güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı belirtilen açıklamada, özellikle dış aktörlerin yürüttüğü kötü niyetli bilgi manipülasyonu ve müdahale faaliyetlerine karşı iletişimin daha tutarlı hale getirilmesi gerektiğinin altı çizildi.