BŞEÜ'lü öğrenciler ders dışı kazanımlarını dokuz kategoride belgelendirebilecek - Son Dakika
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BŞEÜ'lü öğrenciler ders dışı kazanımlarını dokuz kategoride belgelendirebilecek

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, öğrencilerin ders dışı faaliyetlerini belgeleyen Sosyal Transkript Sistemini hayata geçirdi. Öğrenciler dokuz ana kategorideki etkinliklerini tek bir resmi belgede toplayarak staj, iş, akademik ve sektörel başvurularında kullanabilecek.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sosyal ve çevresel alanlarda edindikleri kazanımların kayıt altına alınmasını ve belgelendirilmesini sağlayan Sosyal Transkript Sisteminin (STS) hayata geçirildiği bildirildi.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, öğrencilerin ders dışı faaliyetlerini ve faaliyetler sonucunda edindikleri deneyimleri görünür kılmayı amaçlayan uygulamanın kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemenin yanı sıra kariyer planlama ve istihdam edilebilirlik süreçlerine de katkı sağlayacağı kaydedildi.

Katıldıkları etkinlikleri ve üstlendikleri görevleri sosyal transkript aracılığıyla belgelendirerek staj, iş, akademik ve sektörel başvurularında kullanabilecekleri aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Uygulama, öğrencilerimizin sosyal sorumluluk, gönüllülük, kültür-sanat, spor, bilimsel araştırma ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılımını da teşvik edecek. Üniversitemiz bünyesinde veya kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde gerçekleştirilen, belgelendirilebilir nitelikteki faaliyetleri kapsayan sistem, öğrenci toplulukları ve temsilcilikleri, proje ve araştırma faaliyetleri, bilimsel toplantılar ve akademik etkinlikler, kültür-sanat ve spor etkinlikleri, sertifikalı eğitimler, çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmaları, ödül ve başarılar, girişimcilik ve yenilikçilik ile kariyer ve mesleki gelişim olmak üzere dokuz ana kategoriden oluşuyor.

STS üzerinden öğrencilerimiz, katıldıkları faaliyetlere ilişkin kanıtlayıcı belgeleri elektronik ortamda başvuruya ekleyebilecek. Böylece öğrencilerimiz, farklı faaliyetlerine ilişkin belgeleri tek bir resmi belgede bir araya getirebilecek. Uygulama ile üniversitemiz, öğrencilerimizin ders dışı kazanımlarını bireysel ve toplumsal faydaya dönüştürmelerini, etik ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarını ve yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmelerini destekleyecek."

Kaynak: AA
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