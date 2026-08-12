BTP'den Alternatif Toplumsal Bütünleşme Önerisi - Son Dakika
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BTP'den Alternatif Toplumsal Bütünleşme Önerisi

BTP\'den Alternatif Toplumsal Bütünleşme Önerisi
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Hüseyin Baş, TBMM'de kabul edilen yasaya alternatif 13 maddelik öneri sundu.

(ANKARA)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a alternatif olarak "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme" başlığıyla 13 maddelik öneri açıkladı. Öneride ekonomi, yargı, eğitim ve sağlık politikalarının yanı sıra göç ve dış politikaya ilişkin düzenlemeler yer aldı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" ile ilgili partisinin alternatif önerisini açıkladı. Baş, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme" başlığıyla sunduğu öneride; üniter devlet yapısı, ekonomik politikalar, yargı bağımsızlığı, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi başlıklara yer verdi.

Baş'ın 13 maddelik önerisi şöyle:

"Madde 1: Devletimizin üniter yapısı, Mustafa Kemal Atatürk ilkeleri kırmızı çizgimizdir.

Madde 2: Türkiye'nin yabancıya ve yandaşa verilen madenleri geri alınarak devlet-millet ortaklığı ile işletilecektir. Bu kaynakların geliri vatandaşa vatandaşlık maaşı olarak verilecektir.

Madde 3: Devletin özelleştirmeler yoluyla elden çıkarılan fabrikaları yeniden devletleştirilecek ve bölgesel istihdam güçlendirilecektir. İş sahibi olacak olan gençler illegal yapıların istismarına açık olmaktan kurtarılacaktır.

Madde 4: Parti programımız olan Milli Ekonomi Modeli'nin gelir adaletini sağlayacak projeleriyle vatandaşlar arasındaki adaletsizlik duygusu ortadan kaldırılacak ve devlet-millet bağı güçlendirilecektir.

Madde 5: Yargı bağımsızlığı temin edilecek, kuvvetler ayrılığı ilkesi gerçek anlamda yeniden tesis edilecek ve hiç kimse kendini yargının, anayasanın üzerinde göremeyecektir.

Madde 6: Yargıdaki siyasallaşma ortadan kaldırılarak, herkesin 'adalet var' duygusu ile devletine güveni sağlanacaktır.

Madde 7: Köy okulları yeniden faaliyete geçirilecek, okulsuz köy kalmayacaktır. Anayasal bir hak olan eğitimde fırsat eşitliği ülkenin tamamında hayata geçirilecek ve bölgesel dezavantajlar ortadan kaldırılacaktır.

Madde 8: Sağlık hizmeti ülke geneline eşit kalitede yayılacak ve yine anayasal bir hak olan sağlık hizmetlerine erişimde bölge farkı olmayacaktır.

Madde 9: Milli birlik ve beraberlik konusunda ortak paydalar ön plana çıkarılacak ve bu yönde çeşitli şekillerde yayınlar ve eğitim faaliyetleri yapılacaktır.

Madde 10: Dış güçlerin Türkiye üzerindeki planlarının bir parçası olarak Türk askerine, polisine, öğretmenine, doktoruna vs. silah doğrultmuş hiç kimse ve hiçbir grup için af söz konusu olamaz, teklif dahi edilemez.

Madde 11: Türkiye'nin demografik yapısını bozan kontrolsüz dış göç önlenecek ve Türkiye'deki kaçak göçmenler hukuk çerçevesinde ülkelerine gönderilecektir.

Madde 12: Türkiye, dış politikada ulusal güvenliğini tehdit eden ülkelerle ilişkilerini gözden geçirecek ve gereken adımları atacaktır.

Madde 13: Türkiye, komşularıyla iyi ilişkiler kurarak bölgesel istikrar ve güvenin temini için gereken adımları atacak."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Hüseyin Baş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BTP'den Alternatif Toplumsal Bütünleşme Önerisi - Son Dakika

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